Príncipe William e Kate esperam seu segundo filho

O príncipe William da Inglaterra, segundo na linha de sucessão à Coroa britânica, e sua esposa Kate anunciaram nesta segunda-feira que esperam um segundo filho, que será o quarto na linha de sucessão.

"Suas Altezas Reais, o duque e a duquesa de Cambridge, têm o prazer de anunciar que a duquesa de Cambridge espera seu segundo filho", afirma um comunicado sobre o casal, cujo primeiro filho, o príncipe George, bisneto da rainha Elizabeth, completou um ano no dia 22 de julho.

"A rainha e os membros das duas famílias estão encantados com a notícia", prossegue o texto.

O menino ou menina será o quarto na linha de sucessão à Coroa, ocupando o posto até então ocupado pelo príncipe Harry, seu tio, que agora assume a quinta posição.

A rainha Elizabeth é seguida na lista por seu filho Charles, príncipe de Gales, por seu neto William, duque de Cambridge, e por seu bisneto George.

A Casa Real informou que Kate está sendo tratada no Palácio de Kensington para hiperêmese gravídica, uma complicação da gravidez que provoca fortes náuseas e vômitos, assim como havia ocorrido na primeira gestação, e que "não acompanhará o duque de Cambridge em seu compromisso em Oxford hoje".

A hiperêmese gravídica, que levou à hospitalização da duquesa em sua primeira gravidez, ocorre em 3,5 de cada 1.000 casos de gestação, e pode provocar desidratação, perda de peso e aumento das toxinas no sangue ou na urina.

Kate planejava realizar no fim de setembro sua primeira viagem oficial sozinha, a Malta.

"Muitas felicidades ao duque e à duquesa de Cambridge. Estou encantado com a feliz notícia de que esperam outro filho", reagiu o primeiro-ministro britânico, David Cameron.

O nascimento do primeiro filho do casal, George Alexander Louis, no dia 22 de julho de 2013 às 16h24, criou uma grande expectativa.

O bebê foi apresentado ao mundo em frente à maternidade St Mary de Londres diante das câmeras de 200 jornalistas. Esta primeira imagem do menino que um dia se tornará rei da Inglaterra percorreu o planeta e inundou as redes sociais com 18.000 tuítes por minuto.

Como ocorreu com seu irmão mais velho, acredita-se que a chegada do próximo membro da família real terá um efeito benéfico para a imagem da monarquia, que já superou os tempos difíceis durante o divórcio e a morte em 1997 em um acidente de trânsito da princesa Diana, sua avó.

Segundo uma pesquisa publicada após o nascimento de George, 24% dos britânicos tinham uma imagem melhor da família real desde o nascimento do bebê e 50% consideraram que sua chegada havia contribuído para melhorar a imagem da família real.

Rei substituto

Na cultura monárquica, espera-se que a esposa do herdeiro à Coroa dê à luz, além de um novo herdeiro, um "rei substituto", o papel assumido pela princesa Margaret - falecida em 2002 - em relação à rainha Elizabeth e pelo príncipe Harry em relação a William.

Espera-se do primeiro mais formalidade, enquanto o segundo costuma fornecer magníficas manchetes aos tabloides.

A princesa Margaret, por exemplo, frequentava ambientes boêmios e teve uma vida amorosa conturbada, enquanto Harry ainda é lembrado por grandes escândalos, como quando foi fotografado com uma fantasia de oficial nazista em uma festa.

