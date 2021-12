Príncipe paga US$ 500 mil por companhia de Kristen Stewart

O produtor Harvey Weinstein revelou ao New York Times, em entrevista sobre seu filme 12.12.12, que fala do concerto beneficente para as vítimas do furação Sandy, que um príncipe do Oriente Médio pagou US$ 500 mil, cerca de R$ 1, 2 milhões, ao projeto, apenas para sentar-se 15 minutos ao lado de Kristen Stewart. O herdeiro procurou o produtor informando que pagaria uma grande quantia caso pudesse passar um tempo com a atriz, contou Harvey ao jornal. A renda foi arrecadada para ajudar as vítimas do furacão que ocorreu na América do Norte, em 2012.

