Príncipe Harry visita África e divulga fotos com crianças

O príncipe Harry usou seu talento como fotógrafo para produzir belas imagens durante sua viagem a Lesoto, na África, onde fundou uma instituição social.

"Gosto dos desafios que vêm com a tentativa de capturar a imagem perfeita, embora, reservadamente, não tire muitas fotos. As melhores que tenho estão na minha cabeça e tenho algumas memórias muito especiais, principalmente da África. Mas, nesta visita, tive o tempo e a oportunidade de estar do outro lado da câmera e tirar algumas fotos no país impressionante de Lesoto e de Sentebale", disse ele, que fez muitas fotos com crianças.

Além de se divertir com os pequenos, Harry particpou de oficinas e ações para ajudar crianças com o vírus HIV.

