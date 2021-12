Príncipe Harry encerrará carreira militar no exército

O príncipe Harry iniciará na próxima segunda-feira quatro semanas de treinamento com a Força de Defesa Australiana (ADF), onde encerrará em junho uma carreira militar de uma década, confirmou hoje seu porta-voz.

Segundo o porta-voz, o príncipe está "encantado" por poder se reencontrar com a ADF australiana, para quem já colaborou durante o tempo em que serviu no Afeganistão.

O período no país asiático e a missão até o Pólo Sul ao lado de soldados australianos reforçaram a enorme admiração e respeito que Harry sente por esta força, e "renovou seu entusiasmo" por esta nova experiência.

Harry "sabe que vai aprender muitas coisas com seus colegas australianos" e está "muito agradecido" à ADF por organizar um programa tão interessante.

Na próxima segunda-feira, Harry, segundo filho do príncipe Charles e da falecida princesa Diana, depositará uma oferenda floral no túmulo ao soldado desconhecido em Canberra, sua única aparição pública programada na Austrália.

Após fazer a oferenda realizará um percurso pelo Centro Comemorativo de Guerra australiano, também na capital do país.

Durante seus dias na Austrália, o irmão do príncipe William passará um período no quartel do exército australiano em Sydney e treinará com o Serviço Aéreo Especial nos simuladores de helicópteros em Perth.

A ADF declarou que quer oferecer ao príncipe "uma autêntica experiência militar" e reforçar sua formação em aspectos como o trabalho com soldados feridos.

Quando finalizar seu trabalho com o exército britânico em junho, o príncipe Harry deverá passar um período na África, um continente pelo qual tem um grande afeto e realizou trabalhos voluntários.

Após anunciar que deixaria sua carreira militar, Harry disse que está "considerando as opções para o futuro" e que se sente "entusiasmado com as possibilidades".

