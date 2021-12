Príncipe Harry diz que está ansioso por filhos

O príncipe Harry, um dos solteiros mais cobiçados do mundo, disse nesta segunda-feira que adoraria ter filhos, mas ainda está à espera de encontrar a pessoa certa para "dividir a pressão".

Harry, de 30 anos, caiu para o quinto lugar na linha de sucessão ao trono com o nascimento há duas semanas do segundo filho de seu irmão mais velho, William -a princesa Charlotte-, e admitiu que o recente acréscimo à família real o deixou ansioso para formar a própria família.

"Claro, eu adoraria ter filhos agora, mas há um processo pelo qual se tem de passar", disse o príncipe, aparentando tranquilidade, em entrevista à Sky News. "Seria ótimo ter alguém ao meu lado para dividir a pressão. Mas, você sabe, o tempo virá, e o que tiver de acontecer, acontece."

A vida amorosa de Harry, como a de toda a família real, sempre atraiu grande interesse da mídia. Entre as mulheres com as quais ele se relacionou estão Chelsy Davy, com quem namorou por cerca de cinco anos, com idas e vindas, e a atriz Cressida Bonas, de quem se separou em 2014, após um relacionamento de dois anos.

"Há momentos em que você pensa 'agora é a hora de me estabelecer, ou não é agora', como for, mas eu acho que não se pode forçar essas coisas - isso vai acontecer quando tiver de acontecer", disse .

Harry, capitão do Exército britânico, está atualmente na Nova Zelândia, tendo recentemente completado um período de um mês na Força de Defesa Australiana. Ele disse que perdeu a cobertura do nascimento da sobrinha, mas William lhe enviou algumas fotos.

adblock ativo