Príncipe Harry defende colega homossexual de soldados

O príncipe Harry mostrou que é contrário à homofobia, principalmente no exército britânico. Tanto que ele resolveu defender um ex-colega de soldados que o ameaçavam por conta da sua homossexualidade.

Segundo James Wharton, que trabalhou com o príncipe nos exercícios militares no Canadá, o príncipe tomou para si a situação após o soldado contar que estava "prestes a ser morto pela infantaria".

O príncipe teria ido para o embate com os homofóbicos. "Eu vou resolver essa m... de uma vez por todas... Ele voltou 10 minutos depois e me disse que o problema estava resolvido", declarou Wharton. A situação ocorreu em 2008, mas foi divulgada esta semana por meio do livro "Out in the Army", escrito pelo próprio Wharton.

adblock ativo