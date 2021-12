Príncipe George passa temporada com avós maternos

O príncipe George está passando uma temporada com os avós maternos em Bucklebury, na Inglaterra. Com os pais em viagem oficial à Nova York e a babá de férias, o bebê real curtiu a companhia do lado pebleu da família e acompanhou a avó a uma feira de produtos orgânicos.

George correu pelas barracas da feira e provou algumas das comidas vendidas no local. Um dos moradores da região disse à revista People que ele parecia estar se divertindo muito. "Ele apenas estava sendo como um bebê normal é, correndo por aí e explorando", afirmou. A criança chegou a repetir a dose na sobremesa natalina vendida por uma das feirantes do local.

Kate Middleton está grávida do segundo filho, previsto para nascer em abril. Ela sofre de hiperêmese gravídica, uma doença que causa excesso de vômitos e enjoos durante a gestação. Se não for bem tratada, a grávida pode ter desidratação, perda de peso e até parto prematuro.

