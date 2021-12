Príncipe George comemora dois anos de idade

O príncipe George, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, comemora nesta quarta-feira seu segundo aniversário em família, distante das câmeras e da polêmica em torno de um vídeo de 1930 mostrando a rainha ainda criança fazendo a saudação nazista.

Ao contrário do batismo da princesa Charlotte, há quinze dias, o aniversário será comemorado de forma discreta na residência de Anmer Hall, em Norfolk.

"Eles vão passar o dia juntos, como uma família", indicou à AFP uma porta-voz do palácio de Kensington.

Honrando a imagem de uma família moderna, distante do brilho e dos excessos passados da monarquia, o príncipe William, piloto de helicóptero-ambulância, declarou na semana passada desfrutar de sua nova vida de família a quatro, chamando Charlotte, nascida em 2 de maio, de "pequena alegria vinda do céu" e George de "pequeno sapeca".

William, Kate, George e Charlotte apareceram pela primeira vez juntos no batismo de Charlotte Elizabeth Diana, em 5 de julho, na igreja Saint Mary Magdalene de Sandringham. Esta foi a quinta aparição pública do "fofo" George.

Querendo transmitir uma imagem de normalidade, William e Kate limitam as saídas públicas de seus filhos e preferem divulgar fotos oficiais.

Desta forma, liberaram na terça-feira uma fotografia tirada no batismo de Charlotte, que mostra George sorrindo nos braços de seu pai.

Esta foto ilustrava nesta quarta-feira as manchetes dos principais jornais britânicos, incluindo do Times, que também dedicou metade da página a fotos do rei Edward VIII após sua abdicação em 1937, fazendo a saudação nazista durante uma visita à Alemanha.

"Após os recentes acontecimentos envolvendo imagens privadas de membros da família real, é provável que qualquer foto do aniversário seja rigidamente controlada", observa o Times.

No primeiro aniversário do pequeno príncipe, Kate e William divulgaram três fotos oficiais, mostrando o menino dando seus primeiros passos, cercado por seus pais e seu cocker spaniel preto Lupo e ainda brincando com uma borboleta no Museu de História Natural.

Um aniversário quase normal, com bolo feito por sua mãe e uma pequena festa íntima longe das câmeras, ainda sim foi marcado pelo envio de 700 presentes de todo o mundo, incluindo um belo cavalinho de balanço dado pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

George Alexander Louis, nascido em 22 de julho de 2013 às 16h24, tinha apenas 27 horas de vida quando apareceu pela primeira vez diante das câmeras em frente à maternidade St Mary, em Londres.

O menino, que se tornou ícone da moda infantil segundo a revista Vanity Fair tem trazido desde seu nascimento um "feel good factor", uma sensação de frescor e bem-estar e bom humor aos britânicos e além, de acordo com os especialistas da realeza.

Ele é, atualmente, uma das principais armas de comunicação da família real para melhorar sua imagem, distante de um passado marcado por escândalos morais, como o envolvendo o príncipe Andrew, acusado no início de janeiro de ter tido relações sexuais com uma menor de idade em 2001.

