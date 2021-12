Príncipe Charles descobre traição de Camila, diz revista

O casamento do Príncipe Charles e Camilla Parker-Bowles pode chegar ao fim. O motivo, segundo a revista britânica Globe, seria uma recém-descoberta traição por parte dela.

Camilla teria sido flagrada aos beijos com o amante - um ator, que teve a identidade preservada - por uma câmera de segurança. A capa da publicação traz uma das cenas da traição da Duquesa da Cornualha.

Ainda de acordo com a publicação, Camilla teria pedido 320 milhões de euros para oficializar o divórcio, após nove anos de relação.

Charles e Camilla eram amantes quando o príncipe ainda era casado com a princesa Diana. A relação teria sido o pivô do fim do casamento real.

