Princesa Kate deixa hospital em Londres

A duquesa de Cambridge deixou um hospital de Londres onde estava internada para tratar dos fortes enjoos decorrentes da gravidez. A princesa, que antes do casamento com o príncipe William chamava-se Kate Middleton, sorriu ao sair do hospital King Edward VII, ao lado do marido.

O escritório do casal disse que ela seria levada para o Kensington Palace, na capital britânica, para um período de descanso. Funcionários da realeza informaram que Kate ainda não chegou à 12ª semana de gravidez. As informações são da Associated Press.

