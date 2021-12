O cantor Saulo Fernandes vai apresentar seus primeiro trabalho em carreira solo será apresentado no dia 8 de novembro, às 20h30, no Multishow. O DVD "Saulo ao Vivo" deve chegar as lojas no dia 12 do mesmo mês. O álbum foi gravado em abril, em Salvador, e tem a participação de Ivete Sangalo, Alexandre Carlo do Natiruts, Davi Moraes e Cesinha. Entre as canções inéditas do álbum está "Raiz de Todo Bem", que ele divulgou em junho deste ano.







Confira o clipe de "Raiz de Todo Bem":

Da Redação Primeiro DVD solo de Saulo será apresentado em novembro

