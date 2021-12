Preta posta foto da infância com o pai Gilberto Gil

Preta Gil continua revirando o fundo do baú. Depois de postar uma foto pequena tirada na casa da avó, a cantora postou nesta quarta-feira, 17, uma foto da mesma época em que aparece no colo do pai, o cantor e compositor Gilberto Gil.

"Coisas da Casa de Mãe !! Eu e Meu velho em 1977!!", escreveu a artista, na legenda da foto postada em seu perfil no Instagram.

