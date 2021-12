Preta Gil vai ser vovó

Preta Gil será a nova vovó do momento. Recém-casada e ainda aproveitando a lua de mel com Rodrigo Godoy, a cantora recebeu a notícia que seu único filho, Francisco, será papai aos 20 anos de idade.

O rapaz namora a modelo Laura Fernandez, de 17, desde o começo do ano.

Francisco é fruto do relacionamento de Preta com o ator Otávio Müller no passado. O bebê será o primeiro bisneto do cantor Gilberto Gil.

