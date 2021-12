Preta Gil se prepara para casar em maio no Rio

Preta Gil começou 2015 com os preparativos do seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy. A cerimônia, que iria acontecer, inicialmente, na Penha, será na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro, em 12 de maio. A mudança ocorreu porque a primeira era muito pequena, cabia apenas 300 pessoas, e tem uma escadaria muito grande.

Com cerca de 450 convidados, a união será a primeira da cantora em uma Igreja e terá 28 casais de padrinhos no altar. E, segundo ela revelou em entrevista ao EGO, apenas o vestido ainda não foi confeccionado. A peça será de autoria da estilista Helô Rocha, amiga de Preta.

A cantora ainda contou que o noivo esteve presente durante toda a organização e detalhes da decoração da festa, fazendo questão de escolher as flores. E que algumas amigas criaram grupos no whatsapp para dar dicas a noiva. Preta, que canta em casamentos, disse que agora presta atenção nos detalhes das festas e ganha auxilio das noivas.

"Quando conheci o Rodrigo quis casar com ele, quis viver esse ritual", disse ela ainda na entrevista. Lembrando que sua família sempre viveu fora dos padrões e que Rodrigo despertou essa vontade nela.

adblock ativo