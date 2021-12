Preta Gil recusa pedido de desculpas do Pânico

Preta Gil recusou uma tentativa de reconciliação com o programa Pânico na Band. Abordada por Nicole Bahls e Matheus Mazzafera no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 9, a cantora se negou até a receber um buquê de flores que os repórteres levaram para ela.

O humorístico, segundo o site Na Telinha, tentou se desculpar pela edição do último domingo, 6, em que o comediante Gui Santana tentou "doar" roupas masculinas, de tamanho grande, que seriam do apresentador André Marques à artista, de quando ele ainda pesava cerca de 50 kg a mais.

A princípio, a cantora foi simpática e perguntou se o programa queria fazer as pazes com ela, mas quando viu do que se tratava, não gostou da brincadeira e recusou o "presente".

"São roupas masculinas que não fazem parte do meu manequim. Não vou aceitar, porque não vou usar. Tanta gente precisando... Vamos dar para quem precisa. Esperava receber flores de vocês e um pedido de desculpas", disse Preta, visivelmente chateada.

Bahls e Mazzaefera ainda tentaram insistir com a cantora, mas ela exigiu que o pedido de perdão venha do apresentador Emílio Surita, líder do grupo, e o humorista Márvio Lúcio, o Carioca, por terem "mais representatividade".

A filha de Gilberto Gil ainda deixou claro que estuda um novo processo contra a Band e o programa, alegando que estão repetindo uma mesma piada sobre o seu sobrepeso, o que já gerou uma demanda judicial - preta já processou o Pânico, então na Rede TV!, em 2008, após sentir-se ofendida com a edição de imagens que tomava um "caldo" no mar - e pediu aos integrantes para que nunca mais falassem com ela.

O material vai ao ar neste domingo, 13.

