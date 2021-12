Preta Gil rebate críticas a vestido usado em casamento

Preta Gil gravou um vídeo nesta quarta-feira, 25, no qual rebate as críticas por conta do vestido que usou no casamento de Fernanda Souza e Thiaguinho, na noite de terça-feira, 24. "Gente não percam seu tempo, qual o problema se eu estou com uma espinha na testa, se o vestido que eu usei parecia de velha? Meu cabelo, se eu fiquei senhora. O que importa é o amor, o que importa é a amizade, isso é o que importa na vida", disse.

Confira o vídeo:

A video posted by Preta Gil (@pretagil) on Feb 25, 2015 at 10:29am PST

adblock ativo