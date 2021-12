Preta Gil não perde tempo e apresenta novo namorado

Mal ficou solteira e Preta Gil já voltou ao time das comprometidas. Depois de anunciar sua separação de Carlos Eduardo Lima, no início de abril, a cantora está de namorado novo. Ela engatou um romance com o modelo Thiago Tenório e postou uma foto no Instagram na manhã desta sexta-feira, 24.

Na legenda da foto, a cantora escreveu: 'Muito amor, carinho e respeito, Thiago Tenório. #onelove'.

