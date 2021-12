Preta Gil é parada por blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro

A cantora Preta Gil foi parada em uma blitz da Lei Seca na noite desta segunda-feira, 29, no Rio de Janeiro. Preta voltava para casa após jantar com as amigas Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann.

Durante a madrugada desta terça-feira, 30, a cantora postou uma foto em seu perfil no Instagram. "Primeira vez no teste do bafômetro a gente nunca esquece. Lei Seca, uma operação que eu mega apoio! Se beber não dirija", escreveu.

