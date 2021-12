Preta Gil deixa mensagem para a avó nas redes sociais

Preta Gil, filha de Gilberto Gil, deixou uma mensagem nas suas contas do Twitter e Instagram em homenagem à avó Claudina Gil, que morreu na manhã deste sábado, 23, em Salvador.



"Dona Claudina uma avó mais do que perfeita, uma mãe zelosa, uma saudade que não cabe em meu peito, lembranças que me emocionam , minha vovó Coló descanse em paz, a natureza e imensidão de Deus me confortam !!", escreveu a cantora.

Junto com a mensagem, Preta postou uma foto de uma paisagem de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde passa férias com a família desde o fim do Carnaval de Salvador. Nas páginas, ele recebe apoio dos amigos e seguidores.

