Preta Gil dá beijo triplo em Daniela Mercury e Paulo Gustavo

A cantora Preta Gil postou no Instagram, nesta quinta-feira, 4, uma foto em que aparece dando um beijo triplo com a cantora Daniela Mercury e o humorista Paulo Gustavo, que estava travestido como Dona Hermínia, a personagem do filme Minha Mãe é uma Peça. "Dona Herminia também é do babado!!! #ForaFeliciano #FelicianoNaoMeRepresenta @danielamercury @paulogustavo31", escreveu a cantora na legenda.

