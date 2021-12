"Prefiro meu corpo", diz dançarina preterida por ex-BBB

Camila Vernaglia, dançarina do Gugu, estava pronta para estrelar a capa da edição de junho da revista Sexy. Mas a revista optou por colocar a baiana Anamara no lugar da moça, que ficou em terceiro lugar no Concurso Miss Bumbum 2012. "Prefiro meu corpo. Está melhor do que o dela", garantiu a gata ao jornal 'Extra'.

A ex-BBB Anamara, que estava cotada para posar para a Playboy, escolheu a Sexy após a primeira publicação não ter chegado a um acordo financeiro. Comentam-se que ela vai receber R$ 50 mil pelo ensaio.

