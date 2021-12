Prefeito de Feira descarta participação de Ivete em micareta

A micareta de Feira de Santana deste ano está garantida, afirmou o prefeito da cidade, José Ronaldo, em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, 5. Junto com a confirmação da festa, uma das mais aguardas do interior, o prefeito descartou a presença da cantora Ivete Sangalo no evento. A justifica é que o custo para contratação da artista seria muito alto e que, por isso, poderia prejudicar o pagamento das outras atrações.

"Sou fã incondicional de Ivete Sangalo, mas, se não tivermos cuidado, perdemos o controle do planejamento de finanças e eu não quero atrasar o pagamento de ninguém. Vamos cumprir os nossos compromissos", declarou ele, que deixou muitos fãs da artista, como o próprio prefeito, entristecidos.

A ideia, ao não contratar artistas famosos, é valorizar atrações da cidade. "Temos grandes artistas em Feira de Santana. A Quixabeira da Matinha vai se apresentar ao lado de Carlinhos Brown. Quem sabe ele não abre horizontes e esse samba ganhe o Brasil", ponderou Ronaldo. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo