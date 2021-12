Praça Castro Alves terá palco para sacudir a pipoca

A Praça Castro Alves, palco de memoráveis carnavais, volta aos poucos a ocupar seu lugar de destaque na folia. Prova disso é a série de shows confirmados para divertir os foliões que optarem pelo espaço durante a folia. E há música para todos os gostos: de Gaby Amarantos (do hit "Ex mai love- assim mesmo!) a Luiz Caldas, que não cansa de explorar novas vertentes como o heavy metal.

A diversão na praça, fruto de uma parceria da Prefeitura de Salvador com o banco Itaú, acontecerá em três dias e contará ainda com as apresentações de Moraes Moreira, David Moraes e convidados, da banda Calypso e de Magary Lord. O show do criador do black semba terá a participação do cantor Toni Garrido.

Para viabilizar esta ação, R$ 1,5 milhão foi investido na parceria público-privada com o banco. Segundo o prefeito ACM Neto, a expectativa é que o Carnaval, como um todo, tenha investimento de R$ 30 milhões da prefeitura. Já a arrecadação deve ficar em R$ 20 milhões. Apesar disso, ele garantiu que a festa será mais barata do que a de 2012.

