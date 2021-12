Polícia vai à casa de Justin Bieber após denúncias

Parece que Justin Bieber está querendo ser o novo bad boy das celebridades. Nesta segunda-feira, 27, segundo informações do "E!", a polícia de Los Angeles esteve na casa do cantor para falar sobre o mau comportamento do astro teen no volante. Bieber está incomodando os vizinhos por dirigir em alta velocidade pelas ruas do bairro.

