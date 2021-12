Polícia não encontra evidências que incriminem Justin Bieber

A polícia não encontrou nenhuma evidência de que Justin Bieber tenha jogado ovos na casa do vizinho. Recentemente, policiais entraram com um mandado de busca na casa do cantor e procuravam um vídeo de celular ou alguma filmagem de câmeras que o incriminassem.

Segundo o site TMZ, não foi encontrado provas que Justin tivesse cometido vandalismo. A polícia chegou a procurar mensagens ou evidências no celular do cantor que mostrassem que Bieber teria feito algo, mas nada foi encontrado.

O caso passará para outro distrito policial e será revisado.

