Polícia de NY nega assédio sexual a Amanda Bynes

A Polícia de Nova York negou que agentes teriam abusado sexualmente de Amanda Bynes na última sexta-feira, 24, quando a atriz chegou a ser presa por estar fumando maconha no hall do seu prédio, segundo site E!. No dia seguinte, Amanda contou em seu Twitter que os policiais deram "um tapa na sua vagina".

"Não acredite em todas as notícias sobre minha prisão. É tudo mentira. Eu fui sexualmente assediada por um dos policiais na noite anterior da minha prisão, foi o mesmo que depois me prendeu. Ele mentiu e disse que eu joguei um bong para fora da janela quando eu abri para tomar um ar fresco. Hilário. Ele deu um tapa na minha vagina. Assédio sexual. Grande coisa", escreveu Amanda no Twitter no sábado, 25.

Nesta terça-feira, 28, o departamento de polícia de Nova York fez um pronunciamento oficial. "Investigadores de assuntos internos da polícia não encontraram nenhuma evidência que fundamentasse as alegações da senhorita Bynes. Muito pelo contrário. Uma testemunha civil estava com os policiais durante a prisão e disseram aos investigadores que nenhum dos oficiais tocaram na senhorita Bynes inadequadamente ou tiveram uma má conduta", afirmou o porta-voz do departamento.

