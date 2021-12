Polícia cubana quase impede ensaio nu de Nanda Costa

O ensaio nu de Nanda Costa, que chega às bancas esta semana, foi movimentado. Segundo a atriz, deu até polícia durante as fotos, que foram realizadas em Havana, em Cuba, no mês de julho.

"A gente estava fotografando perto do Malecón, que é uma avenida à beira-mar bem famosa, aí veio um policial que queria saber o que estava acontecendo. Não foi nada demais, mas rolou uma tensão. Ficamos com medo de apreenderem o material", afirmou a atriz, em entrevista para a coluna de Léo Dias, do Jornal "O Dia".

Ela ainda afirmou que a "Playboy" tinha autorização para fazer as imagens, mas que as autoridades acharam que o ensaio era artístico: "Nós tínhamos (a autorização), mas eles não sabiam exatamente o que era. Não sabiam que era para uma 'Playboy', talvez pensassem que fosse para um livro de arte. Na rua, é proibido fazer esse tipo de foto".

Apesar da tensão, tudo deu certo e os leitores da revista, assim como os fãs da atriz, poderão ver, esta semana, "uma cubana, meio cigana, segura, uma mulher real", como define Nanda sobre sua performance durante o ensaio nas ruas cubanas.

