Polícia apura suposta agressão contra Nigella Lawson

A polícia britânica está analisando a suposta agressão sofrida pela cozinheira internacional e apresentadora Nigella Lawson. O ato da agressão seria o marido, o colecionador de arte Charles Saatchi, e teria ocorrido em um restaurante em Londres. De acordo com as fotos registradas pelo tabloide The Mirror, ela aparece sendo estrangulada durante uma discussão do casal.

De acordo com o jornal The Guardian, a polícia deu início a uma série de questionamentos, mas, como não houve denúncia, ainda não registrou uma investigação formal sobre o caso. "Nós estamos conscientes dos relatos e estamos fazendo um inquérito para estabelecer os fatos - mas isso não constitui uma investigação. Não foi feita nenhuma denúncia e não falamos com nenhuma das partes", disse um porta-voz da Scotland Yard à imprensa britânica.

Em entrevista ao jornal Evening Standard, do qual é colunista, Saatchi declarou que segurou o pescoço da mulher com a intenção de "enfatizar um ponto" e que tudo não passava de uma brincadeira.

"Não houve agarramento, era um bate-boca de brincadeira. As fotos são horríveis, e dão uma impressão muito mais drástica e violenta do que aconteceu", declarou o colecionador ao jornal.

Nigella e Saatchi são casados há quase 10 anos.

