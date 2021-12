Polícia aponta suspeitos de boato sobre Viviane Araújo

A polícia concluiu e enviou ao Ministério Público o inquérito sobre um vídeo supostamente protagonizado pela atriz e modelo Viviane Araújo.

De acordo com informações do Jornal Extra, a investigação descobriu o nome dos dois responsáveis em espalhar o boato sobre a participação da atriz de "Império" no vídeo, que mostra um casal fazendo sexo em uma rua de São Paulo.

Um dos acusados é o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, e a outra é a assessora de imprensa Carolina Eller, que já trabalhou para outras mulheres do carnaval carioca.

Segundo o inquérito, a própria Viviane ajudou a polícia a chegar até os nomes dos suspeitos, pois afirmou ter recebido de uma amiga um e-mail enviado por Carolina. Ela teria se unido a Leo Dias para espalhar o boato.

Em depoimento, Leo negou a participação e afirmou não conhecer Carolina. Já o advogado da acusada revelou que ela enviou o e-mail com o boato a pedido do colunista.

Na próxima semana, a advogada de Viviane, Regina Notini, vai entrar com uma queixa-crime contra os dois.

Em entrevista ao Extra, a atriz lamentou o caso. "Graças a Deus tudo ficou esclarecido. Só lamento pelo Leo, que eu, sempre que solicitada por ele, estava com a maior boa vontade em atendê-lo".

Da mesma forma, o colunista rebateu a informação: "Fiz o meu trabalho jornalístico. Noticiei inclusive que era uma sósia de Viviane Araújo. Acho que ela está querendo buscar culpados para uma história, e está querendo me culpar. Coitada, só tenho a lamentar".

