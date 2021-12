Polícia acaba com festa em homenagem a Gisele Bündchen em SP

O som alto depois do horário determinado pela lei do silêncio para bairros residenciais em São Paulo, levou a polícia à festa da revista Vogue Brasil em homenagem à Gisele Bündchen, na noite desta terça-feira, 28.

A top, que comemora 20 anos de carreira, saiu da comemoração depois das 23h (pelo menos 1h depois do limite), mas antes disso, moradores da região já haviam entrado em contato com a polícia para reclamar do barulho.

Participaram da festa, famosos como Sabrina Sato, Maria Gadú, Laura Neiva e Fernanda Motta.

Gisele é a capa da edição de maio da revista Vogue Brasil, que comemora os 40 anos da publicação.

Obrigada Maria Gadú e sua super banda pelo lindo show ontem!!! #gisele20anos #vogue40anos ✨✨🙏✨✨Thank you Maria Gadú and her super band for the beautiful show yesterday. Uma foto publicada por Gisele Bündchen (@giseleofficial) em Abr 29, 2015 às 4:47 PDT

