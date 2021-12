Playboy ouve "não" de atriz e vai atrás de cantora

A revista Playboy está sem moral mesmo com as atrizes brasileiras. Depois de ouvir negativas de Luana Piovanni e Carolina Ferraz para estrelar ensaios nus, foi a vez da belíssima Mariana Rios, que interpreta Drica, em Salve Jorge, recusar o convite da publicação. O motivo não foi informado, mas os fãs que não esperem um ensaio da atriz tão cedo, já que ela é adepta da velha frase: "Agora não é o momento, mas quem sabe no futuro?". A revista não ficou parada e já está de olho em outra artista para estampar uma futura capa: a cantora Joelma, da banda Calypso.

Segundo a coluna de Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o convite já foi feito e a estrela do calypso, de 38 anos, pode estrelar uma das próximas edições da Playboy. Resta saber se o marido Chimbinha e os filhos Yago e Nathália vão gostar de vê-la exposta para todo o Brasil como veio ao mundo.

