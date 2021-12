Playboy divulga primeira foto do furacão da CPI

A revista Playboy divulgou, nesta segunda-feira, 27, a primeira foto do ensaio feito com a advogada Denise Rocha, o Furacão da CPI, que será capa da edição de setembro da publicação. A imagem de Denise algemada e vestindo calça preta de couro é uma das opções de capa. A Playboy chega às bancas no dia 4 de setembro.

Denise Rocha, que trabalhava como assessora parlamentar do senador Ciro Nogueira, foi demitida após um vídeo em que ela fazia sexo com o namorado vazar na internet. Com o sucesso do vídeo e a bela forma da advogada, era questão de tempo para que ela mostrasse mais em um ensaio sensual para a Playboy.

