Playboy divulga fotos dos bastidores do Furacão da CPI

A revista Playboy continua alegrando os leitores e internautas com as fotos da ex-assessora parlamentar Denise Rocha, estrela da edição de setembro. As imagens, desta vez, são dos bastidores do ensaio.

Quem não é assinante, nem deseja comprar a revista, deve aproveitar, pois esta deve ser a última leva de fotos de divulgação. As imagens, infelizmente, não estão com uma boa resolução, já que são reproduções do making of, mas já dá para ver todos os belos atributos de Denise Rocha.

Posando no estilo masoquista, Denise gostou da experiência. "Não estou acostumada com isso no meu dia a dia. Não lido com essas coisas no cotidiano, não. Mas eu queria todas as peças da produção! (risos). Ganhei uma calcinha preta linda, maravilhosa, E vou usar muito!", disse à revista.

