Playboy divulga capa com gêmeas desconhecidas

A revista Playboy divulgou nesta quinta-feira, 29, a capa estrelada pelas desconhecidas - porém lindas - gêmeas gaúchas Débora e Denise. As duas são modelos e exercem outras atividades: Denise é comerciante (qual é o endereço da loja dela?) e Débora é formada em enfermagem.

Confira abaixo todos as capas da Playboy com ensaios duplos, triplos e grupais. Tem dançarinas do É o Tchan, a Garota de Ipanema com a filha e muitas outras beldades...

<GALERIA ID=17875/>

adblock ativo