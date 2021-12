Playboy chega às bancas com ensaio de Nanda Costa

A revista 'Playboy' que chega nesta quarta-feira, 10, às bancas traz a panicat Thaís Bianca na capa. Mas as primeiras páginas que os marmanjos de plantão vão mesmo olhar são as que trazem Nanda Costa, a Morena de 'Salve Jorge'. Nas duas fotos que compõem o ensaio do 'Insiders', a atriz mostra que está com tudo em cima.

A revista ainda não desistiu de ter Nanda em suas páginas principais. A publicação chegou a oferecer R$ 2 milhões para a atriz, que recusou o polpudo cachê. Com um aperitivo desse dá para entender os motivos de tanta insistência da 'Playboy'

adblock ativo