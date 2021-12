"Placa soltou", diz Silvanno Salles sobre carro apreendido

Se o carro da balada é a doblô, é com o camaro que Silvanno Salles passa por algumas situações constrangedoras. Pela segunda vez, o seu possante foi apreendido por uma blitz da transalvador.

De acordo com o próprio cantor, o carro foi apreendido na noite de quarta-feira, 08, quando voltava para casa, nas imediações do Hospital Sarah, porque estava sem a placa da frente. "Coloquei o carro para lavar e a placa caiu, isso acontece com uma certa frequência, porque não é parafusada, fica colada por meio de um adesivo", explicou Silvano Salles.

Em novembro de 2012, o Camaro do cantor foi retido por falta e pagamento do imposto IPVA, o débito era de quase R$ 4,5 mil. "Isso foi uma confusão. Minha secretária esqueceu de pagar. Muitos veículos divulgam as notícias, sem procurar saber do artista o que aconteceu de verdade".

Questionado se foi reconhecido pelos agentes de trânsito, o cantor apaixonado disse que sim, mas que isso não impediu a apreensão do veículo. "Eles são trabalhadores, precisam fazer o papel deles. E eu respeito isso. Deixei o carro ser levado, tranquilo, não foi guinchado nem nada. Hoje (ontem) de manhã já fui lá, paguei uma taxa de R$ 40 e peguei meu carro de volta. Para não passar por isso de novo, estou usando meu Corvett", conta.

O carro, utilizando como opção no lugar do camaro, custa, em média, R$ 500 mil. O cara tá portando.

