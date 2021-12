Pitty se revolta com 'conselhos para mulheres'

A cantora Pitty não gostou nada de uma matéria que dava 'conselhos' para as mulheres não se exporem em vídeos íntimos, para não correrem o risco de terem o momento divulgado na Internet.

Sem papas na língua, ela disparou, em seu Twitter, nesta segunda-feira, 18: "Achei que ia passar, mas acordei ainda indignada com os 'conselhos' para as mulheres na matéria sobre vídeos vazados na Internet. Basicamente era: não se filme porque, se isso vazar, você, vítima, ainda é tirada de v**".

O caso está em ampla discussão desde que uma adolescente, de 16 anos, cometeu suicídio, em Parnaíba, no Piauí, após um vídeo em que ela aparece mantendo relações com um homem e outra adolescente ter sido divulgado pela Internet.

A jovem anunciou em seu Twitter que cometeria o suicídio. Ela escreveu: "Eu te amo, desculpa eu não ser a filha perfeita, mas eu tentei... desculpa desculpa eu te amo muito mãezinha... Desculpa desculpa...! Guarda esse dia [sic]".

Em outro momento, a adolescente disse: "É daqui a pouco que tudo acaba" e "E tô com medo mas acho que é tchau pra sempre".

Mas esta não é a primeira vez que Pitty usa as redes sociais para fazer críticas. Recentemente, a cantora publicou, em seu Twitter, um comentário a respeito dos discursos politizados que estão presentes nos shows de algumas bandas. A baiana revelou achar que, hoje em dia, as manifestações são rasas e despolitizadas, ressaltando os fãs que acreditam e reproduzem as ideologias.

Ela escreveu: "O 'discurso consciente' em palco de alguns atualmente só não é mais raso e despolitizado do que a audiência que o acolhe como revolucionário".

A cantora, no entanto, deixou claro que o seu desabafo não foi uma indireta para nenhuma banda em específico. "Não é pra ninguém nem nada não. Só refletindo. E achando que o que puxa nossa mente é o grau de exigência e crítica da audiência e que, na verdade, essa é uma via de duas mãos e um ciclo vicioso...", completou.

A baiana encerrou, dizendo que deverá falar mais abertamente sobre o assunto em outra plataforma, que seja irrestrita - atualmente, o Twitter possibilita que seus posts sejam feitos em até 140 caracteres. "Enfim, um dia a gente conversa direito sobre isso, além dos 140", concluiu.

