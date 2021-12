Pitty fala sobre sexo em entrevista a revista masculina

A roqueira baiana Pitty abriu o jogo e falou sobre intimidade. Em entrevista à revista Playboy de julho, que chega às bancas nesta terça-feira, 8, ela disse que o sexo melhorou com a idade.

Há sete anos com Daniel Weksler, baterista do NX Zero, Pitty afirmou: "Sexo também é aprendizado. Nessa fase, você conhece mais o seu corpo e se aprimora muito como mulher".

Para a publicação, ela ainda falou sobre o cenário do rock no Brasil: "Estou otimista quanto à mudança, é um período propício. Não tenho a pretensão de me colocar como a salvadora do rock, mas estou feliz de fazer parte dessa retomada com meu novo disco".

Pitty está em turnê pelo Brasil com seu novo CD "Sete Vidas", lançado no mês de junho.

adblock ativo