Pitty fala sobre morte do ex-guitarrista Peu Sousa

"Muito, muito triste com essa notícia. Tanta história partilhada desde a adolescência... ". Com essas palavras, a cantora Pitty falou no Twitter sobre a morte do guitarrista Peu Sousa, que se apresentava com ela no início da carreira. "Fica na memória o músico incrível que ele sempre foi", completou.

O músico Júnior, ex-Sandy e Júnior, também falou sobre a morte de Peu. "Tomei um susto quando soube do falecimento do Peu (guitarrista da 9MA)! Vou rezar pela família dele!", postou no Twitter. Os dois formaram a banda 9 Mil Anjos.

O músico Peu Sousa foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 6, em seu apartamento, em Salvador. As circustâncias da morte ainda não foram reveladas pela família. Ele era casado com Monique e deixou dois filhos.

adblock ativo