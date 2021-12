Pipo Marques está ficando com panicat

Pipo Marques, o guitarrista da banda Oito7Nove4, esteve muito bem acompanhado na noite desta quarta-feira, 17, no projeto Lado T, do cantor Tomate. Ninguém menos do que a panicat Nicole Bahls fez companhia ao jovem, segundo a coluna de Léo Dias, no jornal O Dia.

A assessoria de imprensa do cantor de 19 anos confirmou que o casal passou o tempo todo junto, mas que não estão namorando. Os dois se conheceram no bar Vila Cancun, em Salvador, no início do mês. Vamos ver se a gata vai aparecer novo projeto dos garotos, o Camarim Oito7, no Ondina Lounge, no próximo domingo, 21.

adblock ativo