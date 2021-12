Piloto da TAM é demitido por causa de brincadeira de Latino

Depois da divulgação do episódio em que Latino aparece na cabine de um avião em movimento, mexendo nos equipamentos da aeronave, a TAM, responsável pelo voo, resolveu demitir o piloto e o copiloto que deixaram o artista entrar no espaço reservado.

Em nota, a empresa apenas comentou que o desligamento faz parte de "ações disciplinares". A TAM informou ainda que a medida é para evitar que novos casos ocorram em suas aeronaves.

Apesar da punição aos pilotos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ainda pede explicações à TAM pelo ocorrido. Toda a confusão começou quando Latino resolveu tirar fotos na cabine do piloto, em 28 de abril, em um voo entre Recife e Rio de Janeiro. Na época, ele teria usado fone do piloto e mexido no manete da aeronave, que estava no piloto automático.

Em um programa de TV, Latino lamentou a demissão dos profissionais.

