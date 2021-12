Pietra Accioly vence o Miss Brasil Gay versão Nordeste 2014

Pietra Accioly, representante do estado de São Paulo, foi a grande vencedora da 20° edição do Miss Brasil Gay 2014, versão Nordeste, que aconteceu na noite de segunda-feira, 3, no Teatro Vila Velha, em Salvador.

O segundo e terceiro lugar ficou com as representantes de Tocantins e da Paraíba, respectivamente.

O concurso, organizado e apresentado por Bagageryer Spielberg, reuniu no palco 20 candidatas que desfilaram em trajes típicos de vários estados brasileiros.



A noite ainda homenageou a baiana Martha Vasconcellos, a segunda brasileira a receber o título de Miss Universo, em 1968. Ela foi coroada como "Eterna Diva".

