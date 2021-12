Pica Pau volta a Salvador e tieta artistas em ensaio

Depois de ter sumido da cena musical baiana, o vocalista Leandro Lopes retorna a Salvador. Para se aproximar de cantores que estão no auge neste verão, Pica Pau, como ficou conhecido Lopes, anda passeando pelos ensaios de verão.

No domingo, 3, por exemplo, ele pintou no Sarau du Brown. Nesta segunda, 4, o ex-cantor do Rapazolla foi ao ensaio do Harmonia. Lá, o cantor tietou Xanddy, além de tirar fotos com outras personalidades, como Claudia Leitte e Naldo.

No Carnaval, ele deve pintar por alguns camarotes.

