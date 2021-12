Pesquisa do Ibope vai medir a influência das celebridades

Uma pesquisa do Ibope, o Celebrity Ibope Repucom vai avaliar as celebridades brasileiras e internacionais. Cerca de 6.000 pessoas, entre 16 e 69 anos, vão responder perguntas-padrão ao participar da amostragem no Brasil e avaliar 600 personalidades entre músicos, esportistas, atores e políticos. De acordo com o blog Outro Canal, a pesquisa será realizada em outubro.

O estudo já foi realizado em 13 países e quantificou e qualificou as percepções do público sobre as celebridades e o impacto das celebridades para anunciantes, veículos de comunicação, times e empresas.

O jornal Folha de São Paulo obteve os dados da primeira pesquisa que avaliou personalidades esportivas e o jogador Neymar, pelos resultados, tem a maior influência, já Pelé é o atleta mais famoso. Messi, na opinião dos brasileiros, tem uma vida admirada pelo público.

