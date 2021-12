Personal de Luan Santana responde a boatos e ataques de fãs

Após a polêmica em torno de Luan Santana e seu personal trainner vir à tona e o cantor fazer um desabafo pedindo aos fãs que respeitem sua vida pessoal, agora foi a vez de Gutão se pronunciar sobre o assunto. Em entrevista ao site da revista Veja nesta sexta-feira, 6, ele esclareceu que foi pego de surpresa com as notícias, mas garantiu que tem 'opção sexual muito bem definida' - além de afirmar que Luan não usa anabolizantes.

"Essas histórias de anabolizantes, de homossexualidade não são verdade. Eu fico triste. Minha família tem academia há 30 anos, todo mundo conhece a gente na cidade (Londrina). O Luan é acompanhado por ótimos profissionais de saúde, faz exames regulares. Se ele tomasse anabolizante, isso já teria aparecido", começou.

Ele ainda prolongou a explicação, esclarecendo que não é homossexual: "E sobre os comentários sobre homossexualidade... Eu tenho minha vida aberta, a cidade inteira me conhece. Não tenho nada contra, mas não sou gay. Minha orientação sexual está definida e a dele, também. O que estão falando sobre ele usar drogas me chateia mais".

Gutão ainda se defendeu das acusações de que passaria muito tempo ao lado do cantor. "Nossa rotina é a estrada, estar cada dia em um lugar. A equipe toda toma café, almoça e janta junto, às vezes passamos um mês fora de casa e ficamos mais tempo uns com os outros do que com as nossas famílias. A gente acaba tendo até outras funções", contou.

Já sobre os rumores que dariam contam que o personal seria responsável por afastar os fãs de perto do astro de forma grosseira, ele foi categórico em responder que Luan jamais permitiria tal comportamento.

"Nunca maltratei fã, não é da minha índole ser mal educado com ninguém. E o Luan ama as fãs, sempre dá atenção a elas. Se eu fosse essa pessoa que estão falando, se eu tivesse maltratado alguma fã, eu já teria sido cortado da equipe dele", esclareceu.

O personal ainda reforçou que continua na equipe, pelo menos "até segunda ordem": "Até segunda ordem, a gente está firme. Ele está satisfeito, eu estou feliz fazendo esse trabalho. Daqui a um tempo, posso até sair da equipe, mas por esse motivo eu não vou sair".

Na última quarta-feira, 4, o cantor defendeu seu personal em um post em seu Instagram. Com um texto em que pede privacidade, Luan declarou estar triste com os boatos e salientou que tem o direito de ser feliz.

Confira a íntegra do texto de Luan:

Faltam palavras para expressar o quanto estou chateado com tudo o que li sobre a minha equipe de staff e minha vida pessoal. Sei que é uma parcela que pensa desta forma, por isso não se sintam ofendidos (as) ou generalizem o meu desabafo. Todos os meus profissionais são extremamente dedicados e presentes em minha vida.

O staff tem de estar junto diariamente. Eu sei da seriedade e dignidade de cada um que está do meu lado. Sobre a minha vida pessoal, tenho absoluta convicção da minha postura, educação, valores e fé em Deus! Em qual momento deixei de ser a mesma pessoa com os meus fãs? Nunca, repito, NUNCA deixei de atender meus fãs, e sempre com um sorriso no rosto porque foi um presente que Deus me deu... tenho certeza que nunca vou conseguir retribuir tanto amor, mas enquanto isso vou tentando...

Namorar, terminar namoro, ficar, passear, curtir... Tudo isso é normal, saudável e faz parte da vida de todo homem, em especial na idade em que estou. O livre arbítrio existe. E tenho o direito de ir e vir como todos vocês.

Do mesmo jeito que torço pela felicidade de cada uma de vocês, peço que também entendam as minhas vontades e sentimentos. Amo vocês, amo as pessoas que são maduras o suficiente para entender que, quem ama deixa viver. E julgar cabe a Deus. Não julguem injustamente. Equívocos magoam, machucam. E eu - como vocês - tenho o direito de ser feliz.

