Personagem de Bruna Marquezine terá figurino ousado em trama

Bruna Marquezine está feliz da vida com sua personagem em "Salve Jorge", novela que substituirá "Avenida Brasil". A garota de 17 anos dará vida à Lurdinha, moradora do Complexo do Alemão, que é uma favela do Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz por ter a chance de interpretar uma jovem que, apesar de ter a minha idade, é totalmente diferente de mim. A Lurdinha é bem para frente, tem bastante atitude e é funkeira", disse ela, que exibirá suas curvas em trajes bem curtos, como na imagem ao lado.

