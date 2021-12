Pérola Faria é "enterrada" em ensaio polêmico

Pérola Faria aceitou fazer um ensaio em que aparece "enterrada viva". Nas fotos, a atriz interpreta Maria Tereza, uma menina viciada em crack, personagem dramática do livro Lágrimas Entre Caixas, do jornalista André Romano.

Além de Pérola, também fazem parte do ensaio o modelo internacional Gabriel Maciel e a atriz mirim Giovanna Alparone, que dão vida aos personagens Eduardo Schneider e Isabella, também extraídos do livro que teve sua primeira tiragem esgotada.

<GALERIA ID=18369/>

O ensaio, feito pelas lentes do fotógrafo Vinicius Mochizuki, faz parte da exposição Literatura e Sétima Arte em Foco, que tem como objetivo retratar livros e filmes em imagens. A mostra será realizada no segundo semestre deste ano, no Rio de Janeiro.

O livro que inspirou o ensaio também será transformado em longa-metragem. Pérola, que estreou na TV como coadjuvante na novela Páginas da Vida, da TV Globo, está cotada para viver a mocinha do filme que deverá ser rodado em 2014. Atualmente, Pérola integra o elenco de Dona Xepa, novela da Record.





