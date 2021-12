Péricles tranquiliza fãs pelo Twitter

Após desmaiar em show e passar a noite internado, o cantor Péricles, ex-Exaltasamba, utilizou o Twitter neste domingo, 12, para tranquilizar os fãs e agradecer o apoio.

"Oi, gente! Estou passando pra dizer que estou bem melhor, e que estou em observação pra constatar de onde vem essa infecção. Já fui medicado e só posso agradecer a todas as mensagens de carinho e muta força, e é por isso que eu sou o que sou e faço minha parte na vida, tentando alegrar a vida de todos vocês! Muito obrigado! Deus abençoe a todos!".

O cantor se sentiu mal em um show no Rio de Janeiro e foi internado no sábado. Os médicos descobriram uma infecção, mas não encontraram a origem do problema.

adblock ativo