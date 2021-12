Penélope Cruz é fã de Feijoada de Coco

A atriz Penélope Cruz disse que é fã do Brasil e adora um prato típico do Nordeste, a Feijoada de Coco. Durante a festa de lançamento do Calendário Campari 2013 que aconteceu em Milão, a estrela de Hollywood explicou que conheceu o prato típico, um tipo de purê de feijão misturado com coco que se come com arroz branco, durante sua passagem pela Bahia, enquanto filmava o longa "Sabor de Paixão". Penélope Cruz reforçou que o Brasil é um dos destinos favoritos e não descarta uma vinda nas suas próximas férias. Penélope já conhece a Bahia, o Rio de Janeiro e a ilha de Fernando de Noronha.

*com informações da assessoria do Calendário Campari

adblock ativo