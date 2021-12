Pelô é palco do concurso de fantasia gay

Nesta segunda de Carnaval, o Pelourinho será tomado por muita purpurina, com a 16ª edição do Concurso de Fantasias Gay da Bahia. O desfile acontecerá na Praça Municipal, a partir das 18h. Para quem pensa em concorrer, ainda há tempo de se inscrever.

Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB), que organiza o concurso mais "bafônico" do Carnaval, quem tiver interesse poderá ir à sede do entidade, no Pelourinho, até a segunda-feira, pela manhã. O cadastro é gratuito. A fantasia mais bela e criativa ganhará R$ 4 mil. Até este sábado, 9, 23 pessoas já estavam de olho na bufunfa!

